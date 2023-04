Japão e EUA fazem exercício militar conjunto e China decide fechar o mar próximo a Taiwan

Os Estados Unidos e o Japão fizeram uma atividade militar conjunta nesta quinta-feira (13) no mar do Japão.

Militares da aeronáutica dos dois países se reuniram após o lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte, informou o Ministério da Defesa do Japão.

“As Forças de Autodefesa do Japão e os militares dos EUA conduziram o exercício de treinamento conjunto, pois o ambiente de segurança em torno do Japão está se tornando cada vez mais severo, com a Coreia do Norte lançando mísseis balísticos que poderiam ser mísseis balísticos da classe ICBM de um ângulo alto”, disse o ministério. disse em comunicado.

A China proibirá embarcações de uma área perto de Taiwan no domingo devido à possibilidade de queda de destroços de foguetes, disse sua agência de segurança marítima nesta quinta-feira.

A China não comentou sobre a zona de exclusão aérea, mas a Coreia do Sul, que também foi informada sobre os planos, disse que foi devido à queda de um objeto relacionado a um veículo de lançamento.

Em um breve comunicado, a Administração de Segurança Marítima da China divulgou as coordenadas para a zona, dizendo que a entrada de navios será proibida das 22h de Brasília do sábado até as 6h no domingo, pois “pode haver destroços de foguetes caindo”.

A zona fica a noroeste da ilha japonesa de Ishigaki e perto de um grupo de ilhotas disputadas no Mar da China Oriental que o Japão chama de Senkaku e a China de Diaoyu.

Com informações: G1