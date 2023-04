Lageano morre afogado em Rio de Táio; homem era passageiro do veículo que ficou submerso

Por volta das 11h35 desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Taió foi acionado para uma ocorrência de busca e salvamento próximo à ponte das margens entre Taió e Mirim Doce. De acordo com a primeiras informações que chegaram aos socorristas é de que um carro havia caído em uma vala e o veículo acabou ficando submerso, já que naquele local houve aumento do nível do rio. No automóvel estavam dois homens moradores da cidade de Lages. O motorista conseguiu sair do carro, mas o passageiro que não sabia nadar acabou desaparecendo.

Com informações: Notícia no Ato