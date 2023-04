Menor bebê já registrada em hospital público dentro do Brasil recebe alta após 5 meses; superação

Emanuelly nasceu com 335 gramas e 25 centímetros. Foi o menor bebê já registrado em um hospital público dentro do Brasil. A menina nasceu no hospital municipal Vila Santa Catarina, em São Paulo.

Camila Soares, a mãe, chegou ao hospital com seis meses de gravidez e pressão alta. Ela corria risco – e a bebê também. Na tentativa de conter a pressão alta, a equipe médica verificou que a circulação placentária do bebê já não recebia os nutrientes de forma adequada.

O parto precisava ser feito com urgência. A gestação estava em 26 semanas e dois dias. A bebê estava prematura.

O primeiro desafio era entubar a bebê com uma cânula bem pequena, que não está disponível no SUS, para fazer a neném respirar. O equipamento veio de um hospital particular. Depois, ventiladores com precisão exata para não machucar a bebê. Como o aparelho digestivo não estava formado, alimentação foi por veia.

Após um mês, a mãe pode segurar a filha no colo.

Durante cinco meses, a bebê ficou nas mãos de um batalhão de profissionais da saúde e, para deixar o hospital, ela precisou atingir os 2,340 kg e medir 43 cm. Emanuelly é acompanhada por neurologista, por oftalmologista e tudo nela vem evoluindo muito bem

Com informações: G1