Governador visita fábrica da BMW em Araquari em evento que marca produção de novo modelo fabricado no estado

O governador Jorginho Mello visitou nesta segunda-feira, 17, a fábrica da BMW em Araquari e participou do evento que marcou o início da produção do SUV X1. O novo BMW X1 começa a ser produzido no Brasil apenas seis meses após o seu lançamento na Europa e está entre os mais modernos e tecnológicos veículos produzidos no país.

“Me alegra muito estar aqui na condição de governador. A BMW é a cara de Santa Catarina, um estado que investe cada vez mais em tecnologia. Nós criamos a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação porque queremos viver num estado cada vez mais tecnológico, investindo também qualificação dos nossos trabalhadores. Que possamos proporcionar e aplaudir a vinda de novas plantas industriais como esta de Araquari”, ressaltou.

Maru Escobedo, presidente e CEO do BMW Group Brasil, destacou que o novo modelo representa o que há de mais moderno no BMW Group globalmente. “A Planta Araquari é de fundamental importância para as nossas operações comerciais e para a nossa estratégia de foco no cliente. Ela nos permite flexibilidade e agilidade para atendermos às demandas rapidamente”, disse. De acordo com Escobedo, a rápida produção nacional mostra como o país é estratégico para a marca na América Latina. Além do novo X1, a fábrica de Araquari também é a responsável pela produção do Série 3, do X3 e do X4.

Otávio Rodacoswiski, diretor-geral da planta Araquari, disse que a unidade vai completar 9 anos em 2023, produzindo veículos Premium com a mesma qualidade encontrada nas outras plantas do BMW Group ao redor do mundo. “Somos o maior produtor de veículos Premium da América do Sul, resultado de um investimento total de cerca de R$ 1,8 bilhão, desde 2014, e planejamos para esse ano um aumento no volume de produção, para atender a demanda do mercado premium pelos produtos BMW”, completou.

Linha de produção

Acompanhado dos secretários de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Dreveck; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett; de Proteção e Defesa Civil, coronel Armando, e da Articulação Internacional Juliano Froehner, o governador Jorginho Mello percorreu as instalações e conheceu a linha de produção, desde a área de carroceria, onde os componentes e painéis são soldados para formar o monobloco, até a linha de montagem. O governador também acompanhou os testes de rodagem feitos por máquinas e o trabalho na linha de qualidade, que certifica se o veículo está no padrão do fabricante.

“A infraestrutura de logística, de portos e o capital humano do estado só fez a BMW crescer e isso comprova a excelência de Santa Catarina como estado certo para investimentos de capital internacional. A fábrica, além de fortalecer os nossos negócios mundialmente, reforça o nosso compromisso com o país”, destacou Silvio Dreveck.

Marcelo Fett disse que Santa Catarina já é referência mundial “pelos sonhos que são produzidos na fábrica em Araquari”. “Queremos que o Estado seja mais tecnológico e produza cada vez mais produtos no nível BMW de excelência”, afirmou.



Juliano Froehner destacou que o rápido início da produção do novo modelo em Araquari demonstra que Santa Catarina apresenta qualidade, eficiência, tecnologia, mão de obra e capacidade de nível global. “Santa Catarina tem um alinhamento de mindset com a BMW. Quando a CEO Maru Escobedo diz que o futuro é elétrico, digital e circular. Queremos fazer disso já o nosso presente”, disse Froehner.

A fábrica da BMW em Araquari

A fábrica da montadora alemã é a única no Brasil e também é co-sede, juntamente com o escritório da empresa em São Paulo, do único Centro de Engenharia Global do BMW Group na América do Sul.

A planta em Araquari tem área total de 1,5 milhão de metros quadrados, sendo 112.893 metros quadrados de área construída. A infraestrutura local abriga processos completos de produção automotiva com áreas de carroceria, soldagem, pintura, montagem e logística, como também laboratórios, prédios administrativos e auxiliares.

A capacidade de produção é de 32 mil veículos por ano e são cerca de mil colaboradores no BMW Group Brasil, contando com as fábricas de Araquari, Manaus e o escritório em São Paulo.

Por Secom