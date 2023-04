Alerta para o NIS 4 do Bolsa Família

Se o seu Número de Inscrição Social termina em 4 (NIS 4) deve ficar atento ao calendário do Bolsa Família. Veja o que mudou em abril. Os beneficiários do Bolsa Família cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 4 precisam ficar atentos para as mudanças no pagamento. No mês de abril, quem tem o NIS 4 vai receber mais cedo.

Tradicionalmente, os pagamentos dos benefícios sociais do governo acontecem nas duas últimas semanas de cada mês. Entretanto, por conta dos feriados, o calendário de repasses foi antecipado.

Assim, em vez de se iniciar no dia 17, em abril, ele começou no dia 14. Consequentemente, a data em que o NIS 4 recebe também mudou. Esse mês, os repasses serão liberados no dia 19 de abril (quarta-feira).

O governo divide o calendário de pagamento do Bolsa Família em grupos, de acordo com o dígito final do NIS. Portanto, cada dígito recebe em um dia útil da semana, ou seja, os pagamentos acontecem de segunda a sexta-feira

Dessa forma, os beneficiários com o NIS 4 vão receber o dinheiro na quarta-feira (19). O valor será depositado na conta do Caixa Tem de cada pessoa. Lá ela poderá pagar as contas, fazer compras, transferências bancárias e PIX.

Calendário de abril

Da mesma forma que o pagamento dos repasses do Bolsa Família começa mais cedo para quem tem o NIS com final 4, o mesmo acontece com os outros beneficiários do programa social.

As datas de pagamento do governo federal para o mês de abril são as seguintes: