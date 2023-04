Secretaria de Agricultura faz reparos em contentores de lixo

Para melhorar a coleta de lixo no interior, a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizou uma série de consertos e reparos em contentores de lixo espalhados no interior do município. Além dos reparos, foram feitos também limpeza em toda parte que circunda os equipamentos.

Os locais que receberam os serviços foram: Saída Despraiado; Aeroporto; Bentinho; Boava; Saída Estância do Meio e Pericó. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pede a colaboração de todos para a manutenção da limpeza dos contentores.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim