Ayrton Senna é declarado Patrono do Esporte Brasileiro

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26/4) uma lei que declara o piloto Ayrton Senna da Silva o patrono do esporte brasileiro. A legislação foi sancionada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que é o presidente em exercício em função da agenda de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Europa.

A homenagem acontece a partir do projeto PL 2.793/2019, que havia sido protocolada pelo deputado federal Filipe Barros (PL) e foi aprovada pelo Senado em 29 de março, com relatório do então senador catarinense Dário Berger (PSB).

Um patrono é aquele que representa uma ideia, uma causa ou uma classe. No Brasil, o título deve ser aprovado em lei pelo Congresso. Alguns patronos do Brasil são Tiradentes (patrono da nação brasileira), Machado de Assis (das letras), Oscar Niemeyer (da arquitetura), Paulo Freire (da educação) e Santos Dumont (da Força Aérea Brasileira). Ao todo, o país tem 31 nomes oficializados com o título, que conta agora com Ayrton Senna como patrono na lista.

Na justificação da proposta, o deputado Barros destacou a atuação esportiva de Ayrton Senna e sua representatividade. “No auge de sua atuação, representava uma das poucas esperanças de um povo carente de vitórias e grandes conquistas”, disse o deputado.

Senna faleceu em 1994 após um acidente fatal durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, e mais de 200 mil pessoas participaram do velório do atleta em São Paulo. Ayrton foi tricampeão da Fórmula 1 e, em 162 GPs disputados, conquistou 80 pódios e 41 vitórias.