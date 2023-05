Ônibus Lilás vai percorrer municípios com altos índices de violência contra a mulher

O Ônibus Lilás da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) vai percorrer cidades catarinenses com altos índices de violência contra a mulher para chamar a atenção da sociedade sobre o tema. Além dos locais já mapeados, os municípios que tiverem interesse também podem fazer a solicitação para receber o veículo para programações específicas.

O Ônibus Lilás serve principalmente para chamar atenção e mobilizar as pessoas para o enfrentamento da violência contra a mulher. “É uma forma de articular toda a comunidade em torno do ônibus, funcionando como um grande outdoor para o combate à violência contra a mulher”, comenta a gerente de Políticas para as Mulheres e Direitos Humanos, Débora Barbosa.

Ela explica que os municípios interessados podem entrar em contato por e-mail ou telefone da SAS para fazer o agendamento. “Pensando na otimização dos recursos procuramos fazer uma rota por região. Já temos um projeto prévio com agendamentos pela questão de índices de violência e queremos fazer ações nesses municípios e municípios próximos para aproveitar a viagem para a região”, salienta.

Ela comenta que a maior procura pelo veículo é em datas alusivas ao tema da violência contra a mulher como o Agosto Lilás, mas ressalta que o ônibus pode percorrer Santa Catarina durante todo o ano por meio de parcerias com os municípios. “A ideia é que sempre que vá o ônibus, uma assistente social da SAS acompanhe, ou mesmo a gerente, para auxiliar o município a articular as ações. Geralmente o município programa as atividades e nós levamos o ônibus e fortalecemos as ações com rodas de conversa, formação para servidores e até ações conjuntas com a Saúde, Segurança Pública, conforme a demanda de cada cidade”, finaliza.

Texto: Helena Marquardt

Por Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família