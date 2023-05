Tempestade de poeira causa choque de mais de 70 carros e deixa seis mortos em meio a fogo, nos EUA

Uma tempestade de vento no centro de Illinois, nos Estados Unidos, levantou nuvens de poeira que ofuscaram a visão de motoristas na segunda-feira (01), causando vários acidentes que mataram pelo menos seis pessoas na Interestadual 55.

Os acidentes no final da manhã envolveram de 40 a 60 carros e vários tratores, dois dos quais pegaram fogo, segundo o major da polícia do estado de Illinois, Ryan Starrick.

De acordo com o major, as seis vítimas fatais estava nas pistas no sentido norte, e mais de 30 pessoas em ambos os lados da I-55 foram transportadas para hospitais com ferimentos.

“A única coisa que você ouvia depois de sermos atingidos era batida atrás de batida atrás de nós”, disse Tom Thomas, 43, que estava viajando para St. Louis.

*com informações da Associated Press