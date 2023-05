Eclipse lunar penumbral e Lua das Flores ocorrem neste fim de semana; entenda

Na sexta-feira (05/05), os amantes da astronomia de algumas regiões do planeta terão a chance de observar mais um eclipse lunar. Infelizmente, ele não será visível no Brasil dessa vez, mas podemos assistir ao evento em transmissões ao vivo, já disponibilizadas logo abaixo.

Como sempre, um eclipse nunca vem sozinho — antes ou após um eclipse solar, sempre haverá um eclipse lunar, em um intervalo de aproximadamente duas semanas. Já que no dia 19/04 tivemos um eclipse solar (que foi um raro eclipse híbrido, por sinal), é a vez da Lua ter o seu momento especial.

Este eclipse será penumbral, ou seja, a Lua passará na parte externa da sombra da Terra. Isso significa que o Sol, nosso planeta e a Lua estarão quase alinhados na ordem correta para um eclipse, mas não totalmente; o ligeiro desalinhamento faz com que a Lua fique sob a sombra chamada penumbra.

Com a Terra posicionada no entre os dois corpos, a luz solar não chegará até a Lua, mas ainda haverá luminosidade o suficiente para criar uma sombra “mais ou menos” escura. Por isso o eclipse penumbral pode ser difícil de se perceber, embora a Lua perca parte de seu brilho habitual.

Vale lembrar que não se deve confundir o eclipse penumbral com o parcial: no primeiro caso temos uma penumbra da Terra sobre a superfície lunar; o segundo envolve uma parte da Lua mergulhada umbra, isto é, a sombra “mais escura” da Terra. O eclipse parcial é bem mais perceptível que o penumbral.

No horário exato da Lua Cheia, o Sol ainda estará se pondo nos céus das Américas, então nosso satélite natural estará invisível. Mas isso não significa que perderemos todo o espetáculo que amamos, pois a Lua parecerá cheia por três noites seguidas.

Isso ocorre justamente por causa do eclipse, que será na mesma data (os eclipses lunares sempre acontecem em noites de lua cheia). Nessa ocasião, o Sol, a Terra e a Lua se alinham muito melhor, enquanto o hemisfério totalmente iluminado da Lua permanece voltado para nós. Assim, ela já tem aparência de cheia desde a quinta-feira (4) e permanecerá assim até sábado (6).

Além disso, a Lua Cheia de maio é conhecida como a Lua da Plantação e a Lua do Leite, em algumas culturas, mas o apelido Lua das Flores é mais comum porque a ocasião coincide com o desabrochar de flores silvestres e flores de jardim.

Se puder, aproveite a noite iluminada pela Lua aparentemente cheia e aprecie a vista da companheira da Terra. Durante a madrugada, ela estará posicionada mais alto no céu, aproximando-se um pouco da constelação do Cruzeiro do Sul, uma das regiões de estrelas marcantes que não ficará ofuscada pelo brilho lunar.

Acompanhe o eclipse lunar penumbral pela internet

Apenas habitantes de alguns países da, Ásia, Austrália, África, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico e Antártida poderão observar esse eclipse. O horário, claro, depende da região — na China, por exemplo, o pico do eclipse será à 01h22m da madrugada de sábado. No Brasil, neste momento, será às 22h22m do dia 05/5.

O evento de sexta será o último da primeira temporada de eclipses de 2023, mas ainda teremos outros no segundo semestre. Caso você queira acompanhar por transmissões ao vivo, poderá acessar a TV online do The Virtual Telescope.

Com informações: Canaltech