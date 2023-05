Parabólica tradicional vai deixar de funcionar: entenfa o que fazer para não ficar sem sinal de TV

A substituição pela nova parabólica digital também é importante para evitar interferências

Com a ativação do 5G em diversas cidades do Brasil, as famílias que utilizam a parabólica tradicional para assistir à televisão podem identificar algum tipo de interferência nas imagens do aparelho, como chuviscos, imagens travadas e até a interrupção permanente da transmissão. pode acontecer porque a tecnologia 5G opera na mesma frequência da Banda C, ocupada pelo sinal de TV aberta da parabólica tradicional.

O serviço de troca das parabólicas é gratuito para pessoas inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e que têm a parabólica tradicional funcionado em casa. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das parabólicas digitais.

No Estado

Em Santa Catarina, 174 cidades estão com agendamento aberto para que as famílias de menor renda, inscritas em algum programa do Governo Federal (CadÚnico) e com a parabólica tradicional instalada e funcionando na residência, recebam os kits gratuitos da nova parabólica digital. Para agendar, basta acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

Novos canais

Até o momento, mais de 80 canais estão operando na nova frequência (Banda Ku), mas a expectativa é que, nos próximos meses, o número aumente, garantindo mais informação e entretenimento para os usuários.

Entre as novidades, dezenas de emissoras de TV e estações de rádio deixam a programação diversificada, com informação, entretenimento, desenhos, filmes, séries e programas religiosos. Além disso, várias regiões ganharam programação local, que deve ficar ainda mais robusta com o passar dos meses.