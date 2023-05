Governo do Estado lança campanha para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Maio é mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, em conjunto com outras pastas, lança na próxima quarta-feira, no dia 18 de maio a campanha Fio Laranja que visa promover ações ao longo de um ano para conscientizar a sociedade sobre a responsabilidade de todos de proteger as crianças e adolescentes catarinenses.

De acordo com a secretária adjunta da SAS, Maria Helena Zimmermann, é preciso estar atento, já que abusadores costumam ser pessoas próximas. “Em cerca de 80% dos casos o abuso é cometido por pessoas da própria família”, completa.

Para enfrentar essa realidade uma das principais armas é a prevenção. Pensando nisso a Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família lança a campanha Fio Laranja que tem a proposta de ser contínua e que vai envolver também outras secretarias como Saúde, Educação, Turismo e Segurança Pública.

A intenção é trabalhar em conjunto com várias frentes abordando o tema, capacitando os profissionais da rede de proteção à criança sobre temas como escuta especializada, levando informação para escolas, divulgando canais de denúncia e o dever de todos em assegurar a proteção das crianças e adolescentes.

“O nome foi escolhido por simbolizar uma espécie de amarração entre diversos setores que trabalharão articulados e por simbolizar continuidade, já que as ações não encerram no Maio Laranja”, afirma.

A secretária adjunta lembrou ainda que hoje a Assistência Social também trabalha em todo o estado com a prevenção desse tipo de violação por meios de todos os equipamentos da Assistência Social como Cras, como, por exemplo, por meio do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo etc.

