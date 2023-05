Petrobras anuncia redução do preço do gás de cozinha e combustíveis; veja valores

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou em coletiva nesta terça-feira (16) que a Petrobras vai reduzir, a partir de quarta-feira (17), o preço do gás de cozinha (GLP) em mais de 21%, e que vai cortar os preços da gasolina e do diesel.

Com isso, os preços dos combustíveis terão as seguintes reduções:

Queda de R$ 0,40 por litro (-12,6%), na gasolina A (antes da mistura com etanol)

Queda de R$ 0,44 por litro (-12,8%) no diesel A (antes da mistura com biodiesel)

Queda de R$ 8,97 por botijão de 13 kg de GLP (-21,3%)

O anúncio, feito ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após uma reunião entre eles, em Brasília, acontece logo após a divulgação das novas regras para definição de preços de combustíveis da Petrobras, que tem como orientação básica revogar a fórmula da Paridade de Preço de Importação (PPI), regra criada no governo de Michel Temer em 2016 que acompanhava as oscilações internacionais, não havendo intervenções do governo para garantir preços menores e mais competitivos.

Os reajustes agora serão feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os valores internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

“O que nós estamos garantido aqui é menos volatilidade, é menos sujeição a volatilidade especulativa internacional. Nós vamos ter o efeito da referência internacional, mas vai estar refratado em uma série de possibilidades nacionais, no abrasileiramento dos preços, e vão fazer com que a gente consolide patamares antes de fazer reajustes”, afirmou Prates.

Segundo o presidente da Petrobras, com a medida, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. “Pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado a R$ 99,87, R$ 0,13 abaixo dos 100 reais”.

Para o ministro Alexandre Silveira, a nova política pode, inclusive, auxiliar na diminuição da taxa de juros pelo Banco Central.

“Essa nova política, além de servir a uma política comercial adequada, que é de competir internamente, vai tornar os preços mais atrativos ao consumidor, vai diminuir o impacto na inflação e vai ajudar o Brasil inclusive a sensibilizar, por exemplo, o Banco Central, para que a gente possa diminuir a nossa taxa de juros e possa tornar o Brasil mais atrativo para investimentos internos”

“Hoje ganha com esse anúncio a Petrobras, porque vai se tornar livre de amarras que a colocavam muitas vezes, comercialmente, até mal posicionada, porque a volatividade era obrigatoriamente cumprida por ela muitas vezes de forma a prejudicar o consumidor e a propria empresa. Ganha o Governo, mas, principalmente, os brasileiros e as brasileiras”, finalizou.