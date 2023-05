Menino de 11 anos morre por meningite bacteriana em SC

Na tarde desta quarta-feira (17), a Secretaria Municipal de Saúde de Abelardo Luz, através da Vigilância Epidemiológica, confirmou a morte de um menino, de 11 anos, por meningite bacteriana no município.

Segundo o órgão, medidas foram adotadas para evitar um surto da doença em Abelardo Luz, como acompanhamento, orientação e avaliação dos contatos da vítima.

Sobre a meningite:

Meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o Sistema Nervoso Central. Existem vários tipos de meningite. A mais perigosa é a bacteriana, que se não for tratada a tempo pode deixar graves sequelas e até matar. A doença atinge pessoas de qualquer idade, mas principalmente as crianças.

Formas de prevenção:

Manter a higiene corporal; lavar as mãos várias vezes ao dia; ter higiene rigorosa com pratos e talheres usados pelo doente, bem como mamadeiras e chupetas; conservar a casa limpa e arejada e, se possível, ensolarada, principalmente os quartos; evitar locais fechados, cheios de gente e mal ventilados; manter as salas de aula ventiladas, com portas e janelas abertas.