Acidente com trator mata criança e deixa casal ferido no Oeste de SC

Um acidente trágico foi registrado na tarde deste sábado (20/5) na linha Alvorada, interior de Concórdia. Uma criança morreu e seus pais ficaram gravemente feridos após um acidente com um trator que tombou. O socorro foi realizado pelo Serviço Aeropolicial da Polícia Civil e Serviço de Resgate Aeromédico da prefeitura de Chapecó.

Foto divulgação

No local, as equipes constataram o óbito da criança, uma menina de oito anos, e prestaram atendimento as outras duas vítimas. O pai precisou ser transportado de ambulância para um campo de futebol para ser transferido de helicóptero a um hospital de Concórdia. A mãe foi resgatada por via terrestre pela ambulância do Samu.

A Polícia Científica esteve no local para fazer a perícia. Ainda não se sabe a causa do acidente com o trator.