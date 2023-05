Jorginho Mello participa da cerimônia de encerramento do Festival Paralímpico no campus da FCEE em São José

A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) recebeu neste sábado, 20/05, em seu campus em São José, o Festival Paralímpico 2023. O evento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) ocorreu simultaneamente em 119 cidades brasileiras com o objetivo de oportunizar a vivência de crianças e adolescentes de 07 a 17 anos em esportes paralímpicos. Realizado em parceria com a Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, o evento contou com a participação do governador Jorginho Mello e reuniu cerca de 200 crianças com e sem deficiência provenientes de escolas e instituições especializadas de toda região.

“Nosso Governo quer ser um grande parceiro na realização de eventos como esse, onde a gente consiga integrar o atleta com a modalidade e com a família, pois precisamos trazer as famílias para dentro da escola”, afirmou o governador Jorginho Mello, que participou da cerimônia de encerramento do Festival, quando parabenizou pessoalmente as integrantes da equipe de Bocha Paralímpica da FCEE, a atleta Beatriz Chagas e a professora de educação física Fabíola Spader, que foram convocadas para integrar a Seleção Brasileira na 5ª edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens que ocorrem em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 2 e 12 de junho deste.

“Recebemos este evento pela primeira vez, com o objetivo de estarmos divulgando as modalidades paraolímpicas e trazendo as crianças das escolas e os nossos futuros atletas paralímpicos para uma manhã de muita integração e diversão, incluindo as famílias nesse processo de formação de futuros atletas”, afirmou a presidente da FCEE, Jeane Rauh Probst Leite.

O presidente da Fundação Catarinense de Esportes (Fesporte), o campeão olímpico Paulo André Jukoski da Silva (Paulão), relembrou a sua própria trajetória, ao destacar a importância dos professores de educação física. “Eu também comecei assim, com um professor de educação física que acreditou em mim e me ajudava nas viagens e nos campeonatos”, contou em seu discurso, durante participação no evento.

Também estiveram presentes o presidente da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, Robson Vieira, o Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Aurélio Pelozato, o Comandante da Companhia de Operações com Cães da PMSC, Capitão Fernando Gruner, a Secretária de Educação de Florianópolis, Fabrícia Luiz Souza, o Secretário de Cultura, Turismo e Esporte de Florianópolis, Edi Pereira, a Gerente de Educação Especial de Florianópolis, Ana Paula Felipe, o coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Florianópolis, Rafael Coimbra, e representando o Instituto Guga Kuerten, Alice Kuerten.

O Festival ocorreu ao longo de toda a manhã no Ginásio Nadir Morelli, dentro do campus da FCEE em São José, com atividades em quatro modalidades paradesportivas em forma de rodízio, para que todos pudessem vivenciar cada modalidade: basquete para cadeirantes, vôlei sentado, jiu-jitsu paradesportivo e bocha paralímpica. Houve também apresentações culturais e do canil da Polícia Militar, exposição do Corpo de Bombeiros, além de atividades de Equoterapia com a Cavalaria da Polícia Militar e serviço de gastronomia em food trucks.

Parcerias

O evento foi realizado pela FCEE em parceria com a Coordenadoria das Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos (Aflodef), a Associação Catarinense de Esportes Adaptados (Acesa), a Federação Catarinense de Jiu-jitsu Paradesportivo, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Por Secom