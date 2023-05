Professora morre após ser atropelada por ambulância na Avenida Beira-Mar; fatalidade

Uma professora morreu depois de ser atropelada por uma ambulância em uma faixa de pedestres da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. O atropelamento ocorreu na tarde de segunda-feira (22), mas a morte da vítima foi confirmada na manhã desta terça.

A vítima é Carolina Santana, de 44 anos, e atuava no Colégio Catarinense. Ela trabalhava há cerca de um ano e meio como professora de inglês e orientadora de alunos do Ensino Médio. A informação da morte foi confirmada pela instituição de ensino em comunicado aos pais de alunos e via assessoria de comunicação.

Carolina foi atropelada quando atravessava na faixa de pedestres com o cachorro de estimação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atropelamento envolveu uma ambulância da corporação que transportava uma vítima de agressão em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

O paciente daquela ocorrência foi levado a uma unidade de pronto-atendimento do município, mas devido à gravidade do caso e sintomas como sangramento arterial na cabeça, a equipe médica solicitou o encaminhamento ao Hospital Celso Ramos, na Capital.

A ambulância atingiu a professora quando passava pelo cruzamento da Beira-Mar Norte com a Rua Desembargador Arno Hoeschl. Segundo a nota dos bombeiros, o motorista havia reduzido a velocidade ao passar pelo cruzamento e, ao avistar a mulher, tentou desviar, chegando a atingir o meio-fio e estourar um pneu. Ainda assim, a lateral da ambulância bateu na cabeça da vítima, que caiu logo em seguida.

Tanto a professora quanto a vítima que já estava sendo transportada foram levadas ao Hospital Celso Ramos. O Corpo de Bombeiros Militar informou que um boletim de ocorrência foi feito e que “todas as circunstâncias estão sendo devidamente apuradas”.

Carolina era casada e deixa uma filha. Segundo informações do Colégio Catarinense, o velório da professora deve ocorrer das 15h às 18h desta terça, no Cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis.

Com informações: NSC Total