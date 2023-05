Detran prepara mutirão para exames práticos em 11 municípios

Com o objetivo de acabar com a demanda reprimida de exames práticos, que hoje ultrapassam 32 mil em todo o estado, o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran) promoverá mutirões. As cidades beneficiadas com o serviço serão as 11 com maiores números de exames represados (veja quadro abaixo). A primeira cidade a realizar o mutirão será Florianópolis, que tem quase sete mil pessoas aguardando serem chamadas.

Para agilizar as provas práticas, serão levantados pelo Departamento os examinadores aptos para que possam auxiliar nos mutirões, que devem ocorrer tanto durante a semana, quanto aos fins de semana. A média de exames é de 40 por dia/examinador. Inicialmente serão atendidas as provas práticas das categorias A (moto) e B (carro).

O presidente do Detran, Kennedy Nunes, diz que é urgente atender quem já pagou e está aguardando, em alguns casos, até oito meses a realização do exame. “O governador Jorginho Mello me deu a missão de trazer excelência aos serviços prestados pelo Detran. Não podemos admitir que um cliente do Detran, que pagou por esse serviço, espere por tanto tempo. Os mutirões vão nos ajudar a zerar essas demandas, ou chegar perto disso. Estamos escrevendo uma nova história com a melhoria e a busca pela excelência na prestação de serviços do Detran”, afirma o presidente.



Paralelamente aos mutirões, será elaborado um projeto de lei com chamamento público de profissionais aptos a realizarem os exames, estabelecimento de gratificação por exame feito e formação de banca de três examinadores, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

Dados do Detran/SC apurados até 24/05/2023

Assessoria de Imprensa do Detran