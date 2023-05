Homem morre após levar tiro durante caçada de javalis na Serra Catarinense

Um homem morreu após levar um tiro durante uma caçada de javalis na tarde desta quarta-feira (24), no interior de São Joaquim, na Serra Catarinense. A vítima, que não teve a identidade revelada, chegou a ser atendida pelo SAMU e pelo helicóptero Águia da PM, mas não resistiu e morreu no local.

Aos policiais, uma testemunha relatou que dois homens estavam com alguns cães de caça para localizar javalis. Por descuido, um deles disparou no outro na região lombar. O autor, mesmo depois do acontecido, teria fugido do local.

A Polícia Militar, com o apoio da guarnição de Lages, foi até uma região próxima de onde aconteceu o crime, mas não localizou o autor do homicídio. Os policiais lavraram um boletim de ocorrência e a arma utilizada pelo suspeito, de calibre 12 da marca magnum, foi coletada pelos policiais para perícia.