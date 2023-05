Estação Inverno SC: Governo lança oficialmente a temporada de frio no calendário turístico do estado

O governador Jorginho Mello lançou oficialmente no calendário turístico do estado a Estação Inverno Santa Catarina, que vai de 1º de junho a 30 de setembro. Uma ação conjunta de vários órgãos públicos estaduais, com a participação do Sebrae e Fecomercio-SC, que vai transformar, em poucos anos, a maneira do estado se posicionar como destino turístico na estação mais fria do ano. O evento, nesta terça-feira, 30, contou com a participação do secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, da secretária adjunta Catiane Seif, de outros secretários de Estado e dirigentes de órgãos estaduais e representantes do trade turístico catarinense.

“Em Santa Catarina o frio dura mais que o calor, temos três das cinco cidades mais frias do Brasil, e até hoje não tínhamos um movimento turístico organizado para divulgar e explorar da melhor forma as atrações únicas que o nosso Estado tem. O próprio catarinense desconhece as nossas maravilhas e acaba preferindo curtir as férias fora. Vamos fomentar o turismo interno e, a partir disso, potencializar a geração de emprego e renda nesse setor tão importante. Justamente por isso criamos uma secretaria específica para cuidar do Turismo”, disse o governador.

O lançamento é um marco para o desenvolvimento turístico, com a extensão do calendário do setor durante os próximos anos em Santa Catarina. Com essa iniciativa, o Governo do Estado passa a ter no inverno a mesma relação governamental que tem com a já consolidada temporada de verão.

Segundo o secretário Evandro Neiva, o turismo sempre foi visto apenas como lazer, mas é também emprego e distribuição de renda. De acordo com ele, esse reconhecimento do Governo serve para várias vertentes, inclusive para o trade turístico se preparar, realizar a promoção do turismo e os atores privados estejam mais presentes.

“Um gesto inovador, contínuo e evolutivo. Finalmente o Governo de Santa Catarina se apropria e mostra para o mercado o entendimento de que o Estado tem sim uma temporada de inverno. Nós temos o inverno com período maior do que o próprio verão. E nós enquanto Governo nunca nos apropriamos de uma temporada na estação mais fria do ano. No entanto, o Governo do Estado não estava se apropriando disso. Nunca criou de uma maneira governamental uma Estação de Inverno”, disse o secretário do Turismo, ao reforçar que o objetivo, neste primeiro ano, é fazer um ato de gestão, reconhecendo pela primeira vez, como governo, o inverno de Santa Catarina.

Além das belezas naturais, a culinária típica, que o clima do inverno proporciona, Santa Catarina também tem uma vasta programação de festividades da época, são cerca de 140 eventos em todas regiões do estado. Destaques para Festa Nacional do Pinhão, que ocorrerá entre 2 a 11 de junho, na cidade de Lages; Festa da Gastronomia Típica Italiana, em Nova Veneza, nos dias 15 a 18 de junho; em Luiz Alves, a Festa Nacional da Cachaça entre os 14 a 16 de julho; o tradicional Festival de Dança de Joinville, marcado para 17 a 29 de julho; de 9 a 13 de agosto, a Festa do Vinho em Urussanga e a ExpoConcórdia, de 1º a 10 de setembro, no município de Concórdia.

Números do turismo em Santa Catarina

Levantamento do Almanach, ferramenta que reúne dados abertos relacionados ao turismo, apontou que no período do inverno no ano passado, houve um crescimento de 20,09% em comparação com 2021 na arrecadação de ICMS nas Atividades Características do Turismo (ACT’s), em 21 municípios mapeados com perfil para turismo de inverno.

O levantamento do Almanach revelou ainda que foram abertas no ano passado, 1.843 empresas a mais em comparação com o ano anterior, com um saldo de 28,4 mil empregos.

Além disso, uma pesquisa realizada pela Fecomércio na Serra Catarinense em 2022 apresentou um perfil dos visitantes que estiveram na região. A faixa etária de maior representação foi a de adultos entre 31 a 40 anos (27,9%), entre 41 a 50 anos, com 24,9%. A principal composição do grupo de viagem foi 47% familiar, seguido de 43% de casais.

O tempo médio de permanência dos turistas na Serra Catarinense foi de 3,4 dias (superior ao ano anterior – 2,8 dias). A média geral dos gastos foi de R$ 2.131, gerando um impacto econômico estimado em R$ 608 milhões nesta temporada. A maioria do público é formada pelo turista interno do próprio estado de Santa Catarina (62,6%). Outros estados somam-se a este público provenientes de São Paulo (11,6%) e Paraná (8,8%).

O principal meio de transporte utilizado foi o veículo próprio (82,4%). No tocante à forma de hospedagem, a maior porcentagem de turistas utilizou a hotelaria (62,6%). As principais atividades/pontos turísticos de interesse nesta região foram: belezas naturais, turismo de aventura, turismo de lazer, pontos religiosos, enoturismo e ecoturismo.

Ações de Governo previstas para a temporada

Polícia Militar

Com o início do inverno, as baixas temperaturas e a maior movimentação que a temporada proporciona na Serra Catarinense, principalmente com a vinda de turistas de diversas regiões do país, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realiza a Operação Inverno a partir do dia 27 de maio até 29 de agosto.

Em Bom Jardim da Serra também será inaugurado, no dia 21 de junho, o novo Posto “21” do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMR). A obra teve um investimento de R$ 975 mil com recursos do Governo do Estado, através de convênio entre a PMSC e a Secretaria de Infra-Estrutura (SIE).

A Operação Inverno visa reforçar a segurança, a preservação da ordem e a proteção dos turistas de inverno que visitam a região. A operação, que seguirá até o dia 29 de agosto, receberá reforço policial às cidades de Lages, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, São Joaquim, Urubici, Itá, Urupema, Praia Grande, Treze Tílias, Rancho Queimado e Campo Alegre.

Cerca de mil policiais militares serão empregados para executar policiamento ostensivo geral, auxiliando os turistas nos pontos de maior concentração de pessoas, agindo preventivamente para a manutenção da ordem pública.

O comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, destaca que “a PMSC está totalmente integrada às demais forças de Segurança do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, em operações específicas e conjuntas, com objetivo de garantir a devida segurança aos moradores e turistas que visitam a região e o nosso Estado”, completou.

nullFotos: Roberto Zacarias / Secom

Corpo de Bombeiros Militar

Haverá reforço de efetivo e recursos no período da Festa do Pinhão e também quando previstos períodos de frio intenso nos municípios.

Polícia Civil

A construção de uma nova Delegacia de Polícia do Município de Painel deve possibilitar melhor infraestrutura física da unidade para o atendimento ao cidadão. Modernização das delegacias de Polícia Civil de Anita Garibaldi; Correia Pinto; Bocaína do Sul; Lages; Capão Alto; São Joaquim e Urubici.

Assistência Social

Em boa parte do território são necessárias medidas para proteger especialmente as pessoas mais vulneráveis ao frio. A Secretaria fará a capacitação dos municípios catarinenses para ações de atendimento à população no inverno.

De acordo com a secretária da SAS, Maria Helena Zimmermann, o inverno em Santa Catarina oferece inúmeras opções para encantar os turistas, mas é preciso olhar também para as pessoas que vivem no estado e podem sofrer com o frio. “Faremos uma verdadeira força-tarefa com os municípios para que pessoas em situação de vulnerabilidade social estejam protegidas nos dias mais frios”, diz.

O intuito da capacitação será organizar a estrutura dos serviços socioassistenciais durante a estação de baixas temperaturas como, por exemplo, necessidade do serviço de abordagem social e da abertura de abrigos emergenciais para pessoas em situação de rua em alguns municípios. Orientações sobre benefícios eventuais, como o auxílio lenha, também serão alvo da campanha.

Outra proposta é intensificar a divulgação de informações de utilidade pública por meio das redes sociais.

Comércio e serviços

A Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço disponibilizará o programa de fomento Juro Zero, que disponibiliza empréstimo no valor de até R$ 5 mil para o microempreendedor Individual (MEI). O beneficio é pautado no não pagamento de juros através do empresário caso todas as parcelas do financiamento sejam pagas dentro do prazo.

Além do SC Bem Mais Simples, programa com objetivo de diminuir o tempo para abertura das empresas em Santa Catarina. Adequação dos órgãos estaduais pertencentes a REDESIM da atualização de regras de simplificação de acordo com as características do estado, dados estatísticos e histórico de ocorridos.

O programa do Artesanato & Fomento de Economia Solidária, com vistas a fomentar a economia solidária e assegurar o direito ao trabalho associado e cooperativa visando promovendo as atividades econômicas autogestionárias, o incentivo aos empreendimentos econômicos solidários e sua integração em redes de cooperação na produção, comercialização e consumo de bens e serviços.