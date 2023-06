Inscrições para seleção de 41 mestres e doutores para atuarem na Udesc terminam segunda-feira

Pesquisadores mestres e doutores, especialistas capacitados em diversas áreas do conhecimento científico e tecnológico, podem se inscrever para 41 vagas de bolsas na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). As inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 5 de julho.

As inscrições podem ser feitas de duas formas. Por meio da Plataforma da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) ou por e-mail.

A chamada pública faz parte do Programa de Fomento à Pesquisa e Inovação em Áreas Estratégicas para Atender à Demanda da Sociedade Catarinense pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), organizada pela Fapesc. São 23 vagas para pesquisadores com doutorado e 18 para mestrado, com duração de um ano, prorrogável por igual período. O investimento total é de até R$ 4,6 milhões.

“O objetivo desta ação do governo é atender a demanda da sociedade catarinense para a consolidação do processo de desenvolvimento, buscando o fortalecimento das parcerias público e privadas nacionais e internacionais baseadas em projetos e processos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI)”, disse o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto.

Podem concorrer à chamada pública candidatos com titulação mínima de mestrado ou de doutorado, dependendo da vaga disponível, com comprovada experiência na área específica de seleção. Clique aqui para ter acesso às vagas.

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC

Maurício Frighetto |

Assessoria de imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina