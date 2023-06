Carlo Ancelotti é o recordista do “Real Madrid” na Liga dos Campeões

O “Real” Madrid é o clube mais decorado da história da Liga dos Campeões. Este time é sempre um competidor para vencer a competição. Agora 1xBet – site para apostar online cobre todas as suas oposições, o que permitirá não só acompanhar os jogos da equipe, mas também ganhar dinheiro regularmente com eles.

Muitos treinadores venceram repetidamente a Liga dos Campeões com o "Real" de Madri. Por exemplo, Zinedine Zidane o fez três vezes. Entretanto, se tomarmos o número total de jogos ganhos, Carlo Ancelotti é incomparável. O especialista italiano estabeleceu seu recorde na temporada 2022/2023 em um duelo contra o "Chelsea".

Na partida contra o Chelsea, Ancelotti marcou sua 35ª vitória na Liga dos Campeões como técnico do "Real" de Madri. Isso é mais do que qualquer outro treinador da história do "clube real".

Tal conquista demonstra muito claramente a importância da Ancelotti para a equipe. Ele é um verdadeiro treinador vencedor que também trouxe esse espírito para sua equipe.

Junto com o "Real", Ancelotti triunfou duas vezes na principal competição de clubes do Velho Mundo. Isto aconteceu em 2014 e 2022, respectivamente. Em ambas as ocasiões, a contribuição de Carlo para a vitória final da equipe foi enorme.

É fácil acompanhar os jogos atuais do clube. Sim, o cronograma de confrontos é muito apertado, mas agora nenhuma partida certamente será perdida pelos torcedores.

Os principais pontos fortes do mentor italiano

Quando Ancelotti retornou ao "Real" em 2021, não havia as maiores expectativas em relação a ele. Muitos pensavam que os melhores anos do especialista italiano estavam atrás dele. Em particular, antes disso ele não trabalhava muito bem com o "Everton".

Voltando à realização de Ancelotti, ele foi capaz de fazer a história do “Real” por:

um bom relacionamento com os jogadores, muitos jogadores abaixo dele conseguiram atingir um novo nível de qualidade, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, Eduardo Camaviga;

motivação para seus jogadores, o que muitas vezes lhes permitiu virar a maré em uma partida que não estava indo bem para eles;

capacidade de escolher o alinhamento ideal, dependendo das fraquezas do adversário.

Tudo isso permitiu que Ancelotti escrevesse seu nome na história.