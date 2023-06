Aposta única fatura prêmio de R$ 66 milhões na Mega-Sena; veja ganhadores da Quina em SC

Uma única aposta faturou o prêmio de R$ 66 milhões da Mega-Sena, no sorteio realizado neste sábado (3). O ganhador fez um jogo simples, com seis números, na cidade de Rio Grande da Serra (SP). Em Santa Catarina, faltou pouco para três apostas ganharem o prêmio principal da loteria, pois os apostadores marcaram cinco, dos seis números sorteados. Apesar de não levarem a bolada, os catarinenses garantiram um prêmio de R$ 72 mil pelos acertos.

As apostas que ganharam na Quina foram feitas em Florianópolis; Ipuaçu e Tijucas. Uma delas, feita em Ipuaçu, foi um bolão com seis cotas.

Florianópolis – aposta simples feita na internet;

Ipuaçu – um bolão feito na Ipuaçu Loterias;

Tijucas- aposta simples feita na Loterias Zebrinha

No total, 81 apostas acertaram cinco números, cada uma faturou R$ 72.766,96. Houve outros 7.347 ganhadores da Quadra – eles acertaram quatro das seis dezenas sorteadas neste sábado e vão levar R$ 1.146,07.

Os números sorteados no concurso 2598 foram: 7- 14- 24- 53 -58 e 60.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Para o próximo sorteio, previsto para a próxima quarta-feira (7), a Caixa Econômica Federal irá sortear um prêmio de R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O bilhete simples, com seis números, custa R$ 5.