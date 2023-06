Confira as composições premiadas na 21ª Sapecada da Serra Catarinense

Com a presença de grande público, na noite de domingo (05), Lages foi mais uma vez palco da Sapecada da SerraCatarinense. “Basto do Avô Tropeiro” foi consagrada a melhor canção da 21ª edição, levando quatro prêmios. A composição “Despercebido” teve três premiações.

Cantores e autores nascidos ou domiciliados no Estado de Santa Catarina apresentaram 16 composições inéditas. A competição de música tradicionalista acontece no espaço nativista da Festa Nacional do Pinhão, realizada na Serra Catarinense.

Como a composição “Despercebido” conquistou o prêmio de Mais Popular e o troféu de segundo lugar, a canção quarta colocada “Tio Bastia” ganha uma das vagas para final da Sapecada da Canção Nativa.

VIOLÃO E VOCAL: LEANDRO PEREIRA

VIOLÃO: MATEUS COLOSSI

VIOLÃO: GABRIEL MACHADO

CONTRABAIXO: RUAN ALEXANDRE

ACORDEON: HERUS CARDOSO

4º LUGAR – CLASSIFICADA

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: TIO BASTIA

AUTOR DA LETRA: RAMIRO AMORIM

AUTOR DA MÚSICA: BETO VENTURA

RITMO: CHAMARRA

INTÉRPRETE: BETO VENTURA

VIOLÃO: MICHEL MARTINS

VIOLÃO: ADILSON PALMA ARRUDA

BAIXO: ADILSON OLIVEIRA

GAITA PIANADA: DALTON SOUZA MUNIZ

RITMO: MILONGA

INTÉRPRETE: RICARDO OLIVEIRA

VIOLÃO E VOCAL: MARLUS PEREIRA

VIOLÃO: DUDI MARAFIGO

GUITARRÓN: RICARDO OLIVEIRA

ACORDEON: GABRIEL MACULAN

CONTRABAIXO: ADILSON OLIVEIRA

VIOLONCELLO: RICCIERI LUIS

VIOLINO: ISRAEL DUTRA

MELHOR CONJUNTO VOCAL

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: DE QUEM PLANTA E COLHE

AUTOR DE LETRA: CLODOALDO PEREIRA

AUTOR DA MÚSICA: PERY PADILHA BOHRER

RITMO: RASGUIDO DOBLE

INTÉRPRETES: CRIS CHARDOZINO, CAMILA ALEXANDRE, PERY BOHRER E LEANDRO PEREIRA

MELHOR TEMA CAMPEIRO

MELHOR TEMA SOBRE A REGIÃO SERRANA

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO: BATISMO E IDENTIDADE

AUTOR DE LETRA: RAMIRO AMORIM

AUTOR DA MÚSICA: JOÃO PAULO NERIS DA CRUZ

RITMO: PAGODE DE VIOLA

INTÉRPRETE: RENATO GOMES

VIOLÃO E VOZ: ANANIAS ANTUNES

VIOLÃO E VOZ: CHARLINHO SARTORI

VIOLA CAIPIRA E VOZ: JOÃO NERIS DA CRUZ

GUITARRON E VOZ: ARTHUR ALMEIDA

GAITA E VOCAL: KAUÃ FONSECA

PANDEIRO, CINCERO E VOCAL: FABRÍCIO COSTA

Com informações: SCC10