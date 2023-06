Governador anuncia concurso público para a Polícia Civil

O governador Jorginho Mello anunciou nesta terça-feira, 6, concurso público para a Polícia Civil de Santa Catarina. Serão 30 vagas para delegados e mais 30 para psicólogos.

“É uma boa notícia que mostra o investimento que estamos fazendo para garantir a segurança das pessoas. Além das novas contratações, estamos equipando melhor a Polícia Civil. Os indicadores já mostram o resultado: mais apreensões e prisões, queda nos roubos e latrocínios”, ressaltou o governador Jorginho Mello.

Para o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, as novas vagas significam mais qualidade para o trabalho e reforçam o bom desempenho da segurança pública. “Temos muitos desafios, mas temos um governo comprometido em dar as melhores condições para a atuação das forças de segurança. A autorização deste concurso pelo governador Jorginho Mello é mais uma demonstração de entendimento da importância do trabalho da Polícia Civil para Santa Catarina”, destaca Ulisses Gabriel.

De acordo com o delegado-geral, a partir de agora começam os trâmites para a contratação da banca que fará a seleção, para posterior publicação de edital. “É um processo que leva um pouco de tempo, mas, já temos a autorização do concurso, é isso o que importa”, conclui.

Por Francieli Dalpiaz