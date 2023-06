Corpus Christi: tradição religiosa colore ruas de cidades em Santa Catarina

As cidades catarinenses estão mais coloridas com os tapetes de Corpus Christi, que marca a data religiosa da Igreja Católica. A decoração religiosa é uma tradição nos municípios brasileiros.

Logo cedo, nesta quinta-feira (8), os féis e os membros das paróquias se organizam para usar serragem colorida, areia e até sal para construir as imagens que remetem a tradição religiosa.



Qual é a origem do Corpus Christi?

A Festa de “Corpus Christi” é a celebração em que solenemente a Igreja comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia; sendo o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão às nossas ruas, de acordo com informações do Vaticano.

“Os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo dom da Eucaristia, na qual o próprio Senhor se faz presente como alimento e remédio de nossa alma. A Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo”, explica a igreja.

A Festa de Corpus Christi surgiu em Liége, Bélgica, no seculo XII: um Movimento Eucarístico na Abadia de Cornillon fundada em 1124 pelo Bispo Albero de Liege. Santa Juliana de Monte Cornillon, (ou Juliana de Liége) era superiora da Abadia.

“Santa Juliana de Liege sempre teve uma grande veneração ao Santíssimo Sacramento. E esperava que tivesse uma festa especial em sua honra. Este desejo se diz ter intensificado por uma visão que teve da Igreja sob a aparência de lua cheia com uma mancha negra, que significada a ausência dessa solenidade”, detalha o Vaticano. Com o passar dos anos, a festa de Corpus Christi foi oficialmente incorporada ao calendário católico.