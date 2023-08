“Projeto de melhoria da iluminação nas ruas de São Joaquim: Prefeitura inicia troca de lâmpadas”

A Prefeitura de São Joaquim deu início a uma nova iniciativa visando aprimorar a iluminação pública nas ruas da cidade. Na última segunda-feira, 14 de agosto, teve início o processo de substituição das lâmpadas com menos lumens por lâmpadas de LED de maior potência. A medida tem como objetivo principal aumentar a visibilidade noturna, proporcionando maior segurança tanto para pedestres quanto para motoristas que trafegam pelas vias urbanas.

A primeira fase dessa iniciativa abrangerá a troca de lâmpadas de LED em toda a extensão da cidade, de portal a portal. Essa medida representa um passo significativo para garantir ambientes mais bem iluminados e, consequentemente, mais seguros para todos os moradores e visitantes de São Joaquim.

Além de contribuir para a segurança nas ruas, a Prefeitura também planeja reutilizar as lâmpadas de LED que estão sendo substituídas. Elas serão realocadas para outros bairros da cidade que ainda não contam com esse tipo de iluminação mais eficiente. Essa estratégia não apenas maximiza o aproveitamento dos recursos, mas também proporciona um impacto positivo no orçamento municipal.

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes destacou a importância da iniciativa: “Essa troca de lâmpadas é um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida de nossos cidadãos. Queremos garantir que todos possam transitar pelas ruas da cidade com mais tranquilidade, especialmente durante a noite.”

Além disso, a troca para lâmpadas de LED também resultará em uma considerável economia de energia. As lâmpadas de LED consomem menos eletricidade em comparação com as lâmpadas convencionais, o que reflete positivamente nas contas de energia da cidade e, consequentemente, na gestão de recursos públicos.

A medida é bem recebida pela população, que enxerga a troca de iluminação como um avanço significativo para a cidade. Com a melhoria na visibilidade noturna, a expectativa é de que haja uma redução nos acidentes de trânsito e uma sensação geral de maior segurança entre os moradores.

A Prefeitura de São Joaquim planeja implementar a troca de lâmpadas de LED em etapas, abrangendo gradativamente todas as ruas da cidade. A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em investir em infraestrutura que beneficia diretamente a qualidade de vida da comunidade.