Atropelamento em Rodovia de São Joaquim deixa Vítima Hospitalizada em Estado Grave na tarde deste sábado

Um incidente grave ocorreu na tarde deste sábado, por volta das 14h15min, na Rodovia SC 110, KM 422,000, quando um pedestre foi atingido por um veículo FORD/FOCUS com placas de Concórdia – SC.

O pedestre, um homem de 67 anos e residente em São Joaquim, estava atravessando a rodovia após sair de uma lanchonete próxima ao local do incidente. Segundo informações obtidas junto ao condutor do veículo, um homem de 42 anos, o pedestre parecia estar possivelmente embriagado e atravessou a rodovia de forma desatenta e cambaleante, resultando no atropelamento.

O condutor do veículo explicou que não conseguiu evitar a colisão devido à presença de um carro estacionado no acostamento. O teste do Etilômetro realizado no condutor deu resultado negativo para ingestão de bebidas alcoólicas.

A vítima do atropelamento foi prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de São Joaquim em estado grave, devido aos ferimentos resultantes do impacto.

O Boletim de Ocorrência foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária do 21º Grupo PMRv, e as medidas cabíveis estão sendo tomadas para esclarecer as circunstâncias do incidente.

Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra/SC.