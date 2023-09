Workshop de Inteligência Emocional Capacita Profissionais da Saúde em São Joaquim

No último dia 31, a cidade de São Joaquim foi palco de um workshop de inteligência emocional direcionado a profissionais da área da saúde. O evento, que ocorreu na Casa da Cultura, reuniu diversos profissionais em busca de aprimorar suas habilidades de lidar com situações delicadas e desafiadoras no ambiente de atendimento.

O objetivo central do workshop foi capacitar os profissionais da saúde a lidar com conflitos e aprimorar a empatia em suas interações com pacientes. Comumente, profissionais de saúde se deparam com indivíduos que, em meio a seus problemas de saúde, podem expressar suas emoções de maneira agressiva. Nesses momentos, a capacidade de compreender o estado emocional do paciente e responder de forma apropriada torna-se vital.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de inteligência emocional que os auxiliarão a construir relações mais solidárias e eficazes com seus pacientes. A abordagem incluiu estratégias para desenvolver empatia e colocar-se no lugar daqueles que buscam auxílio na área da saúde.

José Teodoro Amaral, conhecido como Dorinho, secretário municipal da saúde, compartilhou sua perspectiva sobre a importância desse tipo de ação. Para ele, a capacitação em inteligência emocional é essencial para aprimorar a qualidade do atendimento. Ele ressaltou que ao adquirirem essa habilidade, os profissionais de saúde estarão mais aptos a interagir com sensibilidade e compreensão, oferecendo um acolhimento mais eficaz para aqueles que necessitam de assistência.

“Ter a capacidade de abordar um paciente de forma inteligente e emocionalmente consciente é um grande diferencial na área da saúde”, destacou Dorinho. Ele enfatizou que, ao aprimorar suas habilidades de comunicação e empatia, os profissionais podem melhorar significativamente a experiência dos pacientes, contribuindo para um tratamento mais humano e efetivo.

O workshop de inteligência emocional para profissionais da saúde em São Joaquim marcou um passo significativo na busca contínua pela excelência no atendimento à comunidade. Através da aquisição de ferramentas emocionais, os profissionais estão mais bem preparados para enfrentar as complexidades do setor e oferecer um suporte mais completo e compassivo àqueles que buscam seus cuidados.

Por Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Joaquim