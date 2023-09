Mulher que assaltou caminhoneiro é condenada a sete anos de prisão na Serra catarinense

Autora usou canivete para amedrontar a vítima ao pegar carona na estrada.

Uma mulher que assaltou motorista em Lages, na Serra Catarinense, e usou canivete para amedrontar a vítima, foi condenada pelo Tribunal de Justiça a mais de 7 anos de prisão. Segundo os autos, o crime ocorreu em fevereiro deste ano, quando a acusada anunciou o assalto ao subir na cabine de um caminhão. Ela ameaçou o motorista e fugiu com R$ 200. Logo depois, foi encontrada pela polícia e presa em flagrante.

De acordo com depoimento, a vítima teria parado o veículo no acostamento da rodovia para lavar as mãos. Nisso, a acusada abordou o caminhoneiro para pedir carona até o município de Otacílio Costa, na mesma região.

O condutor negou, já que a empresa não aceita que motoristas ofereçam tal serviço. Mesmo assim, a acusada insistiu e entrou no caminhão para, pouco após rodarem cerca de 100 metros, anunciar o assalto, pegar para si a quantia em dinheiro e empreender fuga.

Após isso, a vítima pediu ajuda a um colega motorista, através de sinal de luz, que parou o caminhão por considerar estranha a situação. Ele teria visto a acusada cometer o crime. A testemunha afirma que a ré já havia praticado outro assalto desta mesma maneira e no mesmo local, contra um outro colega de trabalho.

Os dois se dirigiram até o posto da Polícia Rodoviária Estadual para registrar queixa. A mulher deverá cumprir pena em regime fechado.