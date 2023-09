Pneu explode e trabalhador fica gravemente ferido na Serra Catarinense

Um trabalhador de 26 anos ficou gravemente ferido após um pneu explodir e atingir sua cabeça nesta terça-feira (12), em Otacílio Costa, na Serra Catarinense. O acidente de trabalho foi registrado na rodovia SC-114, na Área Industrial.

Segundo informações repassadas pela 5ª Companhia Batalhão de Aviação da Polícia Militar, de Lages, o aro do pneu estourou enquanto o homem realizava os trabalhos no estabelecimento. Ele teve ferimentos no tórax e traumatismo cranioencefálico grave.

Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser conduzido pelo helicóptero Águia 04, da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), até o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HNSP), em Lages. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.