Homem registra momento em que raio atinge e mata duas pessoas em praia do México; veja vídeo

As pessoas caminhavam pela orla da praia quando o raio às atingiu. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra o momento do acidente.

Um homem gravou o momento em que um raio atingiu e matou duas pessoas na praia de Aquila em Michoacán, no México. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra que uma tempestade afligia o local.

De acordo com o site latino Infobae, as pessoas caminhavam pela orla da praia quando o raio atingiu elas. Segundo as autoridades locais, uma das vítimas era uma turista e a outra um vendedor de redes de Colima. A mulher morreu instantaneamente, enquanto o homem chegou a ser levado ao hospital, mas faleceu ao receber atendimento.

Há relatos de que havia um terceiro ferido, que conseguiu sobreviver ao raio.