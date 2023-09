Sicredi é a melhor empresa em ranking setorial do Época NEGÓCIOS 360º

Sicredi conquistou a primeira posição no ranking de Instituições Financeiras/Bancos do Anuário Época NEGÓCIOS 360º, divulgado nesta segunda-feira (25). Em sua 12ª edição, o ranking reconheceu 410 empresas de 24 setores, considerando o desempenho em seis desafios – Inovação, Visão de Futuro, Socioambiental, Governança, Pessoas e Desempenho Financeiro. Além da primeira colocação no ranking setorial, o Sicredi também ficou em 12º lugar no ranking geral que reconheceu as 30 melhores empresas de todo o Brasil.

“Estamos crescendo de maneira vigorosa, consistente e sustentável, mantendo um alto nível de satisfação dos nossos associados e gerando impacto positivo. É um orgulho termos esse resultado em um ranking que considera não apenas nosso desempenho financeiro, como também os fatores de inovação, visão de futuro, questões socioambientais e de governança, além de pessoas. Isso é reflexo do trabalho realizado pelos mais de 40 mil colaboradores, que atuam juntos para melhorar a vida de nossos associados em todo o Brasil”, afirma César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

O diretor presidente recebeu o reconhecimento em cerimônia realizada em São Paulo, acompanhado da diretora executiva de Marketing e Experiência do Sicredi, Cris Duclos. Também participaram a gerente de uma das agências do Sicredi, Roselene Alves dos Santos Ferreira, que representou as mais de 40 mil pessoas colaboradoras da instituição, e Maurício Piona, associado ao Sicredi há quase 10 anos, representando os mais de 7 milhões de associados.

Promovido pela revista Época Negócios em parceria com a Fundação Dom Cabral, a premiação reconheceu empresas com faturamento superior a R$ 200 milhões anuais em território nacional. O ranking é elaborado com base nos questionários enviados pelas empresas e na análise dos balanços financeiros.

