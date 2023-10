Carro invade a pista contrária e provoca acidente na Serra do Rio do Rastro

O condutor de um Chevrolet/Prisma invadiu a pista contrária e colidiu na lateral de um caminhão MBenz/Accelo, na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, na manhã desta quarta-feira (4). O acidente foi registrado no km 409,7 da rodovia.

De acordo com a PMRv (Polícia Militar Rodoviária), ambos os condutores, de 44 e 45 anos, relataram que o veículo Prisma invadiu a pista contrária e colidiu no caminhão.

Pista da Serra estava molhada

Nenhum dos dois estava sob efeito de álcool. Segundo a guarnição, a pista da Serra é em rampa, de concreto e estava molhada. O acidente de trânsito aconteceu em uma curva fechada.

Os dois veículos foram retirados do local pelos motoristas. Um Boletim de Ocorrência foi registrado.