Sobe para 46 o número de municípios com ocorrências devido às chuvas em Santa Catarina

A quarta-feira, 4, foi de trabalho intenso das equipes do Governo do Estado no auxílio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas em Santa Catarina. Até o momento, segundo relatório da Defesa Civil atualizado às 18h, subiu para 46 o número de municípios que registraram ocorrências de chuvas intensas, alagamentos e granizo. São Bento do Sul, Ibiam, Jaborá, Corupá, Laurentino, Presidente Getúlio e Campo Alegre emitiram os pedidos de decreto de situação de emergência. Ao longo do dia, o governador Jorginho Mello acompanhou de perto a situação na sede da Defesa Civil.

:: Acesse o relatório completo:

Rel.Inf Nº 034.2023 – Chuvas Out.23Baixar

O governador de SC reforçou que está sendo empenhada toda a capacidade técnica e operacional do Estado na missão principal de proteger vidas. “Nós estamos há três dias reunidos com a Defesa Civil, secretarias de Estado e forças de segurança, monitorando as informações e alertando a população. Nossas equipes estão na rua socorrendo as pessoas, mas a preocupação ainda é grande porque a previsão é de mais chuva. Vamos continuar vigilantes, cuidando das pessoas, protegendo a vida e o nosso patrimônio”, frisa Jorginho Mello.

De acordo com os técnicos da Defesa Civil, a situação no Alto Vale do Itajaí exige atenção por conta das características do rio Itajaí do Sul. “As águas sobem muito rapidamente, mas demoram a baixar”, explica o coronel Cesar Nunes, diretor de resposta a desastres da Defesa Civil de SC.

Corpo de Bombeiros Militar atende a 399 ocorrências

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) segue no atendimento das ocorrências relacionadas com as chuvas intensas e volumosas que atingem o estado. Até as 18h desta quarta-feira, 4, foram realizados 399 atendimentos relacionados ao evento climático no estado.

Foram registradas ocorrências nas áreas dos Batalhões de Bombeiros Militar (BBM) com sede em: Canoinhas (9º BBM); Curitibanos (2º BBM); Joaçaba (11º BBM); Blumenau (3º BBM); Rio do Sul (15º BBM); Florianópolis (1º BBM); Balneário Camboriú (13º BBM); Itajaí (7º BBM); São Miguel do Oeste (12º BBM); Lages (5º BBM); Tubarão (8º BBM); Chapecó (6º BBM) e Xanxerê (14º BBM).

A região do BBM de Canoinhas foi uma das mais atingidas até o momento, com 67 ocorrências registradas até agora.

O Comandante-Geral do CBMSC, coronel Fabiano de Souza, acompanha a situação diretamente do Centro Integrado de Operações, da Defesa Civil de Santa Catarina. Além disso, as 15 equipes especializadas de Forças-Tarefa do CBMSC já estão em sobreaviso, para rápido emprego, caso seja necessário. Em caso de emergência a população deve procurar o CBMSC pelo telefone 193.

Assistência Social abre sala de situação e orienta municípios sobre abertura de abrigos

Uma sala de situação foi aberta na Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família (SAS) e uma equipe técnica faz contato com a equipe da assistência social de todas as cidades que registraram algum tipo de ocorrência cadastrada. A Secretaria também integra o Grupo de Ações Coordenadas (Grac) que se reúne em situações de emergência na Defesa Civil.

A secretária, Maria Helena Zimmermann, ressalta que a SAS segue acompanhando em tempo real a situação no estado e trabalhando em conjunto com a Defesa Civil e outros órgãos de segurança, para garantir o atendimento a todos. “Nossa intenção é sempre minimizar os impactos e garantir o atendimento digno a todos aqueles que de alguma forma já foram atingidos pelas chuvas”, comenta.

A SAS também disponibiliza o Guia de acesso rápido da atuação socioassistencial em situações de emergência e calamidade. O intuito é capacitar os profissionais dos municípios sobre como agir quando esses casos acontecem, como utilizar os recursos e outras informações importantes. O material, pode ser baixado no site da SAS.

Atualização da situação das rodovias estaduais

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina tem acompanhado a situação das rodovias catarinenses durante o período das fortes chuvas. O tenente-coronel PM Marcus Vinicius dos Santos, subcomandante do Comando de Polícia Militar Rodoviária aponta que foram registrados desde pontos de alagamentos, queda de barreiras até trechos totalmente interditados.

Confira a situação atualizada às 18h:

Trânsito interrompido entre Joaçaba e Luzerna;

SC-114, entre Urubici e São Joaquim, interditada no KM 401;

SC-110, em Lontras, trânsito interditado no KM 200;

SC-447, em Indaial, trânsito parcialmente interditado no KM 198;

SC-135, em Caçador, deslizamento de encosta no KM 72;

SC-453, trecho Ibicaré a Luzerna, trânsito interditado para veículos pequenos;

SC-465, de Ibicaré a Treze Tilias, trânsito totalmente interditado;

SC -135, que liga Tangará a Ibiam, meia-pista liberada;

SC-283 em Nova Estrela, com deslizamento de árvores, totalmente interditada;

O subcomandante alerta sobre cuidados ao dirigir diante da previsão de mais chuva nos próximos dias.

Nota Meteorológica para os próximos dias

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina e Epagri/Ciram em atualização de Nota Meteorológica, a previsão do tempo indica que a semana será marcada por temporais e chuva volumosa, intercalados com breves períodos de melhoria.

Nesta quarta-feira (04) a chuva continua em SC, mas diminui de intensidade à noite. No entanto, persiste o risco para alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Na quinta-feira (05), a chuva enfraquece na maioria das regiões, permanecendo de forma mais persistente e com totais elevados de 40 a 70 mm entre o Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná, com risco para alagamentos, deslizamentos e enxurradas.

Entre a sexta-feira (06) e o domingo (08), as instabilidades voltam a ganhar força em SC, com chuva mais persistente no fim de semana e com acumulados elevados acima de 100 mm. Nesse período, há risco para ocorrências associadas a alagamentos e deslizamentos. Por conta dos altos volumes de chuva previstos combinados ao solo encharcado e os níveis dos rios mais elevados, também há risco para ocorrências de enxurradas e inundações graduais. Entre a tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado, também há risco alto para ocorrências associadas a temporais e chuva intensa, como destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos, queda de galhos e árvores.

Por Secom