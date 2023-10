Serra do Rio do Rastro sem previsão de liberação

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) interditou a Serra do Rio do Rastro na manhã deste sábado (07) devido a alagamentos e queda de rochas em vários pontos da rodovia. As máquinas estão trabalhando na limpeza da estrada da Serra do Rio do Rastro, porém não tem previsão de abertura para este sábado (7).

Ainda segundo a PMRv, houve também queda de barreira na SC-390, na altura do KM 380,5 do Município de Bom Jardim da Serra. A equipe da SIE (Superintendência de Infraestrutura e Logística) foi acionada e está deslocando apoio para desobstrução das vias.