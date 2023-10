Hospital Sagrado Coração de Jesus cancela cirurgias e consultas devido a chuvas e interdição de vias

O Hospital Sagrado Coração de Jesus, localizado em São Joaquim, Santa Catarina, emitiu um comunicado oficial informando o cancelamento das cirurgias eletivas e consultas agendadas para os dias 09, 10 e 11 de outubro devido às condições climáticas adversas na região.

O motivo do cancelamento é o alto volume de chuvas que atingiu a área nos últimos dias, causando a interdição das vias de acesso à instituição de saúde. As equipes médicas e administrativas do hospital têm se esforçado para garantir a segurança de pacientes e profissionais, e, nesse contexto, a suspensão das atividades foi considerada necessária.

A diretoria do Hospital Sagrado Coração de Jesus expressou sua gratidão pela compreensão dos pacientes e seus familiares afetados por essa situação inesperada. Eles também se colocaram à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais sobre o reagendamento de cirurgias e consultas.

Esta decisão visa garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos, priorizando a integridade dos pacientes e dos profissionais de saúde. O hospital continuará monitorando as condições climáticas e as vias de acesso, e novas informações serão divulgadas conforme a situação evoluir.

Pacientes que tenham consultas ou cirurgias agendadas nessas datas devem entrar em contato com o Hospital Sagrado Coração de Jesus para obter orientações sobre o reagendamento e eventuais procedimentos adicionais.

A instituição agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso com a prestação de serviços de saúde de qualidade à comunidade, mesmo diante de desafios climáticos imprevistos.