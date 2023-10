Santa Catarina passa de 120 cidades afetadas pela chuva forte e segue em alerta neste domingo

Santa Catarina volta a ser castigada pela chuva forte neste domingo (8), com registros de alagamentos, deslizamentos, rodovias bloqueadas e cancelamento de aulas. De acordo com a Defesa Civil, 120 municípios catarinenses já foram atingidos, sendo a região do Alto Vale do Itajaí a mais afetada. Ao todo, 54 cidades decretaram situação de emergência, e duas mortes foram registradas por conta das cheias.

As rodovias federais e estaduais de Santa Catarina registravam até às 11h deste domingo (8), ao menos nove pontos de bloqueio total ou parcial. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informa que muitas estradas, apesar de não estarem bloqueadas, contam com rachaduras e água acumulada, por isso exigem atenção redobrada dos motoristas.

O Estado registrou duas mortes por conta das chuvas. O primeiro registro ocorreu na quarta-feira (4) quando um homem morreu ao cair de bicicleta enquanto tentava passar por uma arrozeira alagada. No sábado (7), um homem de 42 anos morreu após tentar passar em uma área alagada pelas chuvas em Palmeira, na Serra Catarinense. Além desses dois casos, uma pessoa ficou ferida em uma ocorrência em Timbó.