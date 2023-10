São Joaquim, uma das cidades mais castigadas pelas fortes chu em SC, está praticamente isolada

Segundo a Defesa Civil do município, nas últimas 72 horas, foram 195mm de precipitação.

São Joaquim é uma das cidades mais atingidas pelas chuvas no estado, sendo que na última sexta-feira (06), foi o município onde mais choveu em Santa Catarina. Várias regiões estão isoladas e praticamente todos os acessos à cidade serrana estão bloqueados em decorrência das chuvas.

Segundo a Defesa Civil de São Joaquim, nas últimas 72 horas, choveu 195mm. Os bairros mais atingidos são: Praia Verde, Jardim Bandeira, Martorano, Santa Paulina, São José. O centro da cidade foi o menos afetado.

“Tivemos muitas famílias onde a água atingiu as residências. Nossa maior preocupação é com os moradores do interior, com quase todas as comunidades isoladas”, afirmou Cesário Flores, coordenador da Defesa Civil de São Joaquim, em entrevista à Rádio Clube de Lages.

A unida estrada que ainda há condições mínimas de tráfego é que liga a cidade à Urubici, onde há trechos em meia pista. “Mas pedimos que passem somente veículos de emergência”, pediu Flores.

A Defesa Civil ainda solicita que se evitem descolamentos desnecessários em toda a região.