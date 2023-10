Barreiras já foram retiradas, mas o risco é para novos deslizamentos em razão do solo bastante encharcado.

A SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, segue interditada neste domingo, 8, após deslizamentos provocados pelas fortes chuvas.

De acordo com a Policia Militar Rodoviária (PMRv), as barreiras que determinaram a interdição já foram removidas, mas o risco é para novos deslizamentos em razão do solo bastante encharcado.