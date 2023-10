Jovem de 25 anos morre após colidir com ambulância em Santa Catarina

Na tarde de sábado (14), um jovem motociclista, Eder Fenili de 25 anos, morreu após colidir com uma ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador. Em nota de esclarecimento, a guarnição afirmou que “se deslocava para uma ocorrência pela rua Altamiro Guimarães (via de preferência) sentido semáforo, quando foi colidido por uma motocicleta que trafegava na Rua Reinaldo Maffessoni, no centro de Caçador”.

No vídeo, é possível observar a força do impacto. “Nada pôde ser feito pelo condutor da viatura para evitar o impacto. Infelizmente, mesmo diante dos atendimentos prestados, o motociclista veio a óbito no local. O motorista e bombeiro da Unidade de Resgate se feriu levemente na ocorrência”, disse a guarnição. Além disso, foram deslocadas mais duas ambulâncias para atender o acidente.