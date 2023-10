Com 144 municípios afetados, chuvas ainda podem ser volumosas em algumas regiões de SC essa semana

Permanece em 144 os municípios que registraram ocorrências em virtude das chuvas registradas desde o dia 04 de outubro no estado. Os dados estão no relatório da Defesa Civil divulgado no fim da tarde deste domingo, 15. São 126 os municípios que emitiram decretos de situação de emergência. A Defesa Civil mantém vigente um alerta de Atenção Meteorológica para temporais e chuva intensa e volumosa entre esta segunda, 16, e terça-feira, 17 de outubro.

Neste domingo, o Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres (Cigerd) passou a operar em nível 01 – Código Amarelo – mantendo as estruturas da Defesa Civil e do GRAC em prontidão para qualquer necessidade.

Desde que as chuvas volumosas atingiram o estado no começo do mês de outubro, são contabilizados registros de chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões do Estado.

Municípios em situação de emergência

Até o momento, o Governo do Estado já distribuiu 91.941 itens de assistência humanitária para 25 municípios. Equipes municipais com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Assistência Social e demais estruturas do Governo do Estado além de contar com o apoio de órgãos federais como a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal prestam atendimentos aos afetados.

Situação das rodovias catarinenses

:: Acesse aqui o mapa digital da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SIE), com a situação das rodovias estaduais em tempo real.

Operação das barragens – referente à leitura deste dia 15 de outrubro, às 18h

Barragem Sul (Ituporanga/SC )

Montante: 31,82m IBGE: 401,82m

Jusante: 2,70 m

Lâmina vertedouro 0,82cm

Comportas abertas: 0

Comportas fechadas: 5

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0 cm

Tempo: Nublado.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 108,25%

Barragem Oeste (Taió/SC)

Montante: 23,82 m IBGE: 362,82 m

Jusante: m

Lâmina vertedouro. 0,52 cm

Comportas Abertas: 1

Comportas fechadas: 6

Canal extravasor: Fechado.

Lâmina d’água C.E.: 0,0cm

Tempo: Nublado.

Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório: 104,88%

Barragem Norte (José Boiteux/SC)13hs

Montante: 46,65 m – IBGE: 301,65 m

Comportas abertas: 1

Comportas fechadas: 1

Tempo: Nublado. Pluviometria: 0,0 mm

Reservatório:95,7%

Nível dos rios: CIDADES – Referente às 17h

Taió: (Sdc local 18 hrs) 9,14 m

Ituporanga: (sdc local 16hs) 1,36 m

Rio do Sul: (Sdc local 18hrs) 9,30 m

Monitoramento meteorológico

Assim como esperado, durante a tarde, neste domingo, o tempo permaneceu encoberto (tons de branco/cinza mais claro na imagem) e com registro de chuvisco isolado entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, por causa da circulação marítima. No Oeste se formaram algumas áreas de instabilidade que provocaram temporais rápidos e isolados de(tons de azul na imagem).

As temperaturas, que chegaram aos 31°C no Oeste, já começam a declinar, mas a noite será abafada em todas as regiões. O vento permanece de nordeste a norte, fraco a moderado e com rajadas no Litoral Sul. Nas próximas horas, permanece a área entre o centro e o leste com condições para chuva fraca e isolada. No Grande Oeste se mantém a chance para trovoadas isoladas, com risco baixo para ocorrências. Já para deslizamentos e inundações, o risco continua alto devido aos volumes de chuva ocorridos nos últimos dias.

Na segunda-feira (16), a intensificação do fluxo de ar quente e úmido da região amazônica e o aprofundamento de uma área de baixa pressão na Argentina fornecem condições para temporais em todo o estado. O risco é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e chuva pontualmente intensa.

Os temporais devem iniciar ainda pela madrugada/manhã nas áreas de divisa com o RS, mas é durante a tarde que os riscos associados são maiores, especialmente no Grande Oeste. Os vento sopram de quadrante norte, com intensidade fraca a moderada. Amanhecer com temperaturas entre 10°C e 15°C nas áreas mais elevadas do estado. As temperaturas máximas superam os 30°C no Extremo Oeste e variam entre 22°C e 26°C no litoral e Vale do Itajaí.

TERÇA-FEIRA (17)

Na terça-feira (17), a formação e passagem de uma frente fria próximo à costa de Santa Catarina reforça as instabilidades já presentes na atmosfera, provocando temporais e favorecendo a condição de chuva intensa e volumosa ao longo do dia, especialmente entre o Grande Oeste e Planalto Norte. O risco é moderado para ocorrências associadas aos temporais, como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e moderado a alto para ocorrências associadas à chuvas fortes, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas e inundações (visto os altos volumes já registrados ao longo do mês). Os ventos sopram de quadrante oeste, com intensidade fraca. Devido ao tempo mais fechado, as temperaturas máximas oscilam entre 20°C e 24°C do Extremo Oeste aos planaltos.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Na quarta-feira (18) as instabilidades perdem força, mas ainda deve ocorrer chuva fraca em todas as regiões. Na quinta-feira (19), novas áreas de instabilidades fornecem condições para temporais e chuva intensa no Grande Oeste catarinense.

