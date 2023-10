Rayssa Leal conquista primeiro ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos; fenômeno

Rayssa Leal, 15, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A adolescente teve um desempenho muito bom e liderou com margem confortável a disputa no skate street, obtendo 236,98 pontos.

Alexandre Loureiro

Foi uma dobradinha brasileira. A prata foi obtida por Pâmela Rosa, 24, que acertou a maioria de suas manobras e contabilizou 211,34 pontos. O pódio foi completado pela norte-americana Page Heyn, com 176,35.

Ficou clara desde o início a superioridade das atletas do Brasil. Elas já abriram grande vantagem sobre as concorrentes na parte da competição com duas voltas de 45 segundos, com múltiplas acrobacias.