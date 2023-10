Adolescente de Santa Catarina é levado de avião em ‘corrida contra o tempo’ para receber transplante no RS

Um adolescente de 14 anos recebeu a notícia que esperava há cerca de um ano: passaria pelo transplante de rim. Na noite de quinta-feira (26), a família, do Alto Vale do Itajaí, soube que um órgão era compatível e o menino poderia receber o transplante, entretanto, ele precisaria ir até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul para conseguir passar pelo procedimento.

O Batalhão de Operações Aéreas e SAMU Aeromédico de Santa Catarina precisavam auxiliar no transporte do garoto que tinha menos de 4 horas para chegar até a Capital gaúcha para poder receber o órgão.

Carla Capistrano, mãe do jovem Keyrrison, conta que o filho aguardava ansioso pelo transplante “Foi um momento muito especial. Conseguimos chegar graças ao trabalho desses profissionais. Meu filho está bem, se recuperando da cirurgia”, comemora.

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, a agilidade das equipes foi crucial para a realização do procedimento. A jornada iniciou por volta das 19 horas, quando a Central de Regulação do SAMU da região do Alto Vale atendeu a um chamado de uma enfermeira do posto de saúde de Chapadão do Lageado.

As equipes montaram um plano de logística de transporte terrestre e aéreo para garantir que o paciente chegasse a Porto Alegre até às 23 horas.

Rodoviária Estadual, realizaram o transporte da família até a Base do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Uma equipe especializada do serviço aeromédico do SAMU aguardava pelo menino e deu continuidade ao transporte.