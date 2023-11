Serra Catarinense representada na Conferência Estadual de Assistência Social

A assessora de Assistência Social da Amures, Ana Paula Couto participou esta semana em Florianópolis, da 14° Conferência Estadual de Assistência Social. O tema central foi ”Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”. A coordenadora do Colegiado de Assistência Social da Amures, Andreia Camargo Silva Secretária de Assistência Social de Rio Rufino, representou a Serra Catarinense no evento.

Durante o evento, realizado de 6 a 8 de novembro, foram eleitos os delegados de Santa Catarina que participarão da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, que acontecerá de 05 a 08 dezembro em Brasília. Da Serra Catarinense foram eleitos os delegados André Luiz de Souza Rodrigues de Correia Pinto e Deize Borba de Oliveira de Capão Alto.



Durante a conferência estadual ocorreram debates sobre os eixos financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos, além de benefício e transferência de renda. “A Conferência Estadual foi muito importante para avançarmos com as políticas da Assistência Social”, comentou Andreia Silva.

A conferência é o momento em que os participantes trabalham propostas para debater as questões que são prioridade para essa política pública no estado. A organização do evento foi da Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família (SAS) e o Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/SC).