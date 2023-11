Uma partida de futsal acabou de forma trágica nesta semana no interior do Rio Grande do Sul. Um jovem, de 18 anos, teve um mal súbito durante o jogo e acabou vindo a óbito. Ele chegou a ser socorrido pelos companheiros, que estavam em volta, mas infelizmente não resistiu.

Uma rádio, que cobria a partida, registrou o momento em que o jogador começa a passar mal. Ele faz uma cobrança, chuta a bola e logo depois senta e pede socorro

Com Informações: Primeiro Impacto.