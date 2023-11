RIO DO SUL ENFRENTA QUINTA ENCHENTE DO ANO E SEGUNDA MAIOR DA HISTÓRIA, 13 METROS

O pico do rio atingiu 13,04 metros à 0h40 deste sábado (18) em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, o que torna esta a segunda maior enchente na história da cidade, segundo dados da Defesa Civil. A atual cheia só foi superada pela registrada em 1983, com rio em 13,58 metros.

O rio começa a baixar lentamente, mas a Defesa Civil mantém o alerta de chuva para este sábado, com volumes que podem variar de 20 a 30 milímetros no município. O volume de precipitação superou 180 milímetros em 48 horas. A cota de inundação permanece em 13,5 metros e a cota de atenção em 14 metros.

A Defesa Civil de Rio do Sul registrou ao menos 56 ocorrências no município, causadas pela chuva entre quinta e sexta-feira. O município teve em torno de 40 deslizamentos de terra, além de quatro quedas de árvores, duas quedas de muros, quatro notificações por rachaduras em paredes e enxurradas.

Cinco casas foram interditadas pela Defesa Civil nesta sexta-feira (17), sendo três no Boa Vista e duas no Laranjeiras. A rua Humaitá, também no Boa Vista, está fechada para a passagem de veículos por apresentar fissuras.