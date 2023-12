Conselho recomenda retirada de parque de SC de programa de privatização; entenda

O Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (CPPI) recomendou que o Governo Federal retirasse 19 unidades de conservação do Programa Nacional de Desestatização (PND). Entre elas está o Parque Nacional de São Joaquim, localizado na região serrana de Santa Catarina. As informações são do g1.

Os 19 parques haviam recebido recomendações para serem incluídos no PND e no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) que trata das concessões e privatizações, entre 2019 e 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro. A medida foi assinada pelo até então ministro da Economia, Paulo Guedes.

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), foi criado em 2016 para celebrar contratos de parceria do governo federal com a iniciativa privada. Já o Programa Nacional de Desestatização (PND), criado em 1990, tem como objetivo transferir para iniciativa privada atividades que não são exploradas da devida forma pelo poder público.

E há ainda o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (CPPI), responsável pelo assessoramento do presidente da República nas ações que envolvem programas de parceria com a iniciativa privada, que recomendou a retirada dos parques do PND.

Dos 19 parques, alguns foram recomendados que sejam retirados apenas do PND, permitindo que órgãos privados ofereçam serviços aos visitantes, como passeios, além de custear ações que apoiem a conservação da unidade. Neste caso, a unidade não se torna uma propriedade privada.

No caso do Parque Nacional de São Joaquim, o Conselho recomendou que o governo retire a unidade de conservação tanto do PND quanto do PPI.

Parque Nacional de São Joaquim

O Parque Nacional de São Joaquim foi criado em 1961 e ocupa uma área de 49.800 hectares. A unidade fica localizada entre os municípios de Urubici, Bom Jardim da Serra, Grão Pará, Lauro Muller e Orleans.

O local possui diversos atrativos, como o Morro da Igreja, a Pedra Furada, paredões (peraus), cânions, penhascos, cachoeiras e rios. Por abranger regiões mais frias de Santa Catarina, o parque tem paisagens florestais que frequentemente estão cobertas de neve.

