Presidente da OAB/SC cumpre agenda na Serra Catarinense, realiza entrega de credenciais e encontro com a advocacia da região

Seguindo uma das principais palavras nesta gestão: Pertencimento, na noite de hoje (14), a presidente da OAB Santa Catarina, Cláudia Prudêncio, juntamente com o presidente da Subseção de Lages, Marco Antonio Souza Arruda, realizaram a entrega das credenciais aos 10 novos(as) advogados(as) de Santa Catarina, reforçando o compromisso da Seccional em estar junto à advocacia catarinense.

“Neste dia, celebramos a dedicação e a conquista desses profissionais, que agora integram oficialmente a apaixonante e desafiadora missão de defender a justiça e os direitos da sociedade. A entrega das credenciais simboliza não apenas o recebimento deste documento, mas também a confiança, amor e compromisso agora depositados em vocês. Que este início seja de muita alegria e que vocês sempre se lembrem que podem contar com a Casa de vocês”, afirmou a presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio.

“É com muita felicidade que realizamos essa cerimônia de entrega das credenciais, sabemos o quanto esse é único para cada um presente nesta ocasião. O recebimento da credencial tem como objetivo a confirmação do compromisso ético que cada um destes advogados assume ao ingressar nesta nobre profissão e que levarão adiante os princípios que sustentam nossa Ordem”, ressaltou o presidente da Subseção de Lages, Marco Antonio Souza Arruda.

“Para a Jovem Advocacia, a CAASC oferece o token, que é usado para peticionar os processos. Esse certificado tem duração de 3 anos. Ainda, temos o escritório compartilhado, que é o local onde a advocacia pode atender clientes em salas específicas. A CAASC também oferece acesso ao JusBrasil, para facilitar ainda mais o dia a dia de vocês.”, ressaltou a delegada da CAASC e presidente da comissão da Jovem Advocacia de Lages, Mariane Godoy Mattos.

Após o momento solene, a presidente encerrou sua agenda participando da Sessão do Conselho da Subseção e da confraternização de fim de ano da advocacia local, onde celebrou as conquistas do ano e pode se encontrar com os advogados de Lages e região.

Assessoria de Comunicação da OAB/SC