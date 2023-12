Confira como ficam os serviços estaduais neste fim de ano:

Celesc

A Celesc informa que não haverá atendimento nas lojas da empresa nos dias 25 de dezembro, data do Natal, e 1º de janeiro, feriado da Confraternização Universal.

Os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente, e todos os serviços essenciais serão mantidos. Caso seja registrada falta de energia elétrica, o consumidor poderá ligar para o número 08000 48 0196. Outra maneira rápida de protocolar ocorrências de queda de energia é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play.

Para assuntos comerciais, consulte o site http://www.celesc.com.br ou contate o Call Center, pelo 08000 48 0120, que funciona 24h por dia, nos sete dias da semana. O consumidor pode, ainda, a qualquer tempo, obter informações e solicitar serviços na Agência Web do portal http://www.celesc.com.br

Segurança Pública

As forças de Segurança de Santa Catarina – Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica – estão diuturnamente de plantão para o atendimento de ocorrências. O compromisso é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população.

Contatos: Delegacias de Polícia Civil (denúncias 181 ou WhatsApp 48 98844-0011), Polícia Militar (190) ou pelo Aplicativo PMSC Cidadão (IOS ou Android) e Corpo de Bombeiros Militar (193).

Estação Verão

Estão em andamento também as ações da Estação Verão em Santa Catarina organizada em todo o litoral como também nas fronteiras e rodovias estaduais, que conta com incremento do efetivo nas áreas de maior concentração de pessoas.

No Corpo de Bombeiros Militar serão empenhadas mais de 300 viaturas incluindo aviões, helicópteros, moto aquáticas, quadriciclos e embarcações. Além disso, contará com a maior mobilização da tropa da história da corporação, com 149 guarda-vidas militar, 262 alunos-soldados em estágio supervisionado e uma média de 2 mil guarda-vidas civis voluntários. Todos serão empenhados exclusivamente para a Estação Verão.

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) atua no litoral, fronteiras e rodovias estaduais, com o objetivo de reforçar o contingente policial nas áreas de maior concentração de pessoas, dando mais segurança para os turistas e catarinenses. Serão 28 municípios do litoral que terão atenção especial no período.

A Polícia Civil de Santa Catarina realiza diversas ações no âmbito da segurança pública objetivando uma resposta rápida e efetiva para aqueles cidadãos que estão passando pelo Estado, seja de férias, passeio ou mesmo a trabalho. O reforço policial não será apenas para o atendimento do cidadão nos registros de ocorrências, mas também para o trabalho de investigação e outras ações específicas com o fim de levar uma pronta resposta à sociedade catarinense e seus visitantes.

A Polícia Científica de Santa Catarina aumentou o seu efeito no litoral e são mais de 21 servidores por dia mobilizados durante o período da Estação Verão.

Cultura

Neste fim de ano alguns espaços culturais da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) terão alteração nos horários de funcionamento entre o Natal e o Réveillon. Os expedientes administrativos em todas as casas, bem como na sede da FCC estão suspensos entre os dias 23/12/2023 e 01/01/2024, voltando ao normal no dia 02/01/2024.

O Centro Integrado de Cultura (CIC) e o Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC) estarão fechados nos dias 24, 25 e 31/12/2023 e também em 01/01/2024. Nos demais dias estarão abertos à visitação do público nos horários normais: diariamente, das 10h às 21h. A Biblioteca de Arte & Cultura do CIC e a Biblioteca Pública de Santa Catarina, localizada no centro de Florianópolis, estarão fechadas de 23/12/2023 a 01/01/2024. Ambas voltam a abrir no dia 02/01/2024.

O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Sousa, também no centro de Florianópolis, estará fechado de 22 a 25/12/2023 e também de 30/12/2023 a 01/01/2024. Nos demais dias estará aberto à visitação do público nos horários normais: de terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados, das 10h às 13h. Perto dali, a Casa da Alfândega – Galeria do Artesanato fecha nos dias 24, 25, 30 e 31/12/2023 e 01/01/2024. Nos demais dias estará aberta à visitação do público nos horários normais: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Completando os espaços culturais localizados na região central da capital, a Casa da Literatura Catarinense Poeta Cruz e Sousa estará fechada nos dias 24, 25, 31/12/2023 e 01/01/2024, mas abre nos dias 26, 27, 28 e 29/12/2023 das 9h às 12h e das 13h às 18h; e também no dia 30/12/2023 das 9h às 14h.

Casan

A CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) informa que não haverá atendimento presencial em suas agências nas segundas-feiras de Natal (25/12) e Ano Novo (01/01). Nesse período, usuários poderão entrar em contato com a Companhia pelo 115, pelo 0800 643 0195, pelo Chat Online, pelo Fale Conosco ou pelo Aplicativo CasanSC, disponíveis 24h por dia. Os serviços essenciais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário serão mantidos pelos setores operacionais.

Nos demais dias úteis, as unidades da CASAN no estado funcionam normalmente, exceto nos Centros Integrados de Atendimento ao Cidadão (CIAC) em Florianópolis. Esses locais estarão fechados dos dias 25/12 a 01/01 devido a um ponto facultativo da Prefeitura. O posto de atendimento no PROCON-SC em Florianópolis também estará fechado no mesmo período.

Serviço: CASAN no feriado

▪️ Agências da CASAN: fechadas nos dias 25/12 e 01/01, abertas nos demais dias úteis.

▪️ CIACs (Canasvieiras, Continente, Ingleses, Lagoa da Conceição e Rio Tavares) e Posto de Atendimento do PROCON-SC em Florianópolis: fechados no período entre os dias 25/12 a 01/01, retomando atendimento no dia 02/01;

▪️ Atendimento online: disponível 24h pelo número de serviço 115, pelo 0800 643 0195, pelo Aplicativo CasanSC (disponível para sistemas Android e iOs).

IMA

O IMA administra Unidades de Conservação de Proteção Integral da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas a todas as unidades é realizado somente de forma on-line pelo site do IMA.

Confira abaixo o funcionamento dos Parques Estaduais:

Parque Estadual Fritz Plaumann

Sábado (23): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (24): Fechado

Segunda-feira (25): Fechado

Terça-feira (26): Fechado

Quarta-feira (27): Aberto ao público das 09h às 17h

Quinta-feira (28): Aberto ao público das 09h às 17h

Sexta-Feira (29): Aberto ao público das 09h às 17h

Sábado (30): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (31): Fechado

Segunda-feira (01): Fechado

Parque Estadual das Araucárias

Sábado (23): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (24): Fechado

Segunda-feira (25): Fechado

Terça-feira (26): Fechado

Quarta-feira (27): Aberto ao Público das 09h às 17h

Quinta-feira (28): Aberto ao público das 09h às 17h

Sexta-Feira (29): Aberto ao Público das 09h às 17h

Sábado (30): Aberto ao Público das 09h às 17h

Domingo (31): Fechado

Segunda-feira (01): Fechado

Parque Estadual Rio Canoas

Sábado (23): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (24): Fechado

Segunda-feira (25): fechado

Terça-feira (26): fechado

Quarta-feira (27): aberto ao público das 09h às 17h

Quinta-feira (28): aberto ao público das 09h às 17h

Sexta-Feira (29): aberto ao público das 09h às 17h

Sábado (30): aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (31): fechado

Segunda-feira (01): fechado

Parque Estadual do Rio Vermelho

Sábado (23): 09h às 17h

Domingo (24): fechado

Segunda-feira (25): fechado

Terça-feira (26): 09h às 17h

Quarta-feira (27): 09h às 17h

Quinta-feira (28): 09h às 17h

Sexta-Feira (29): 09h às 17h

Sábado (30): 09h às 17h

Domingo (31): fechado

Segunda-feira (01): fechado

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro

Sábado (23): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (24): Fechado

Segunda-feira (25): Fechado

Terça-feira (26): Aberto ao público das 09h às 17h

Quarta-feira (27): Aberto ao público das 09h às 17h

Quinta-feira (28): Aberto ao público das 09h às 17h

Sexta-Feira (29): Aberto ao público das 09h às 17h

Sábado (30): Aberto ao público das 09h às 17h

Domingo (31): Fechado

Segunda-feira (01): Fechado

Parque Estadual da Serra Furada

Sábado (23): 08h às 17h*

Domingo (24): 08h às 17h*

Segunda-feira (25): 08h às 17h*

Terça-feira (26): 08h às 17h*

Quarta-feira (27): 08h às 17h*

Quinta-feira (28): 08h às 17h*

Sexta-Feira (29): 08h às 17h*

Sábado (30): 08h às 17h*

Domingo (31): 08h às 17h*

Segunda-feira (01): 08h às 17h*

Fazenda

A Secretaria de Estado da Fazenda informa que as gerências regionais e a Central de Atendimento Fazendária (CAF) estarão fechadas entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento ao público será retomado normalmente na terça-feira, 2 de janeiro.

Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação terá equipes de plantão para atendimento à imprensa.

Imetro SC

O Imetro SC segue o Decreto editado pelo Governo de Santa Catarina e comunica que os serviços prestados presencialmente retornarão no dia 02 de janeiro de 2024. O Portal de Serviços do Inmetro (servicos.rbmlq.gov.br) estará funcionando normalmente e cidadãos podem ter acesso aos principais serviços relacionados ao processo do Controle Metrológico.

Entre as facilidades disponíveis, estão: impressão de Guias de Recolhimento da União (GRU) para os serviços que permitem a cobrança antecipada e reimpressão (2ª via de GRU) dessas guias, consulta de alguns instrumentos verificados e consulta a oficinas credenciadas junto aos órgãos delegados do Inmetro.

Detran

O Detran seguirá o decreto do governador e não terá expediente nas suas unidades espalhadas pelo Estado nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro (ponto facultativo). Os serviços do Detran Digital estarão funcionando normalmente, bem como por meio do Portal de Serviços. Os clientes do Detran ainda podem, em caso de urgência, procurar os credenciados do Departamento (despachantes).

Cidasc

Na Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) os serviços considerados essenciais, tais como, Postos de Fiscalização Agropecuária (24h), emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), atendimento de comunicação de doenças de notificação obrigatória, bem como outros serviços que o gestor entender necessário o funcionamento serão mantidos por meio de plantão ou de escala de serviço.

Assessoria de imprensa do Governo de Santa Catarina | Secretaria de Estado da Comunicação